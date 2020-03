Lai mazuļa dzīvība neapraujas jau ratiņos

Lai to noskaidrotu, TV6 raidījums Auto ziņas veica eksperimentu ar divu dažādu modeļu ratiņiem - zīdaiņu ratiņiem un tā sauktajiem sporta ratiņiem mazliet lielākiem bērniem - un vismaz četriem dažādiem atstarotājiem.

Eksperiments veikts, jo degvielas mazumtirgotājs Neste pašu veiktā pētījumā* noskaidrojis, ka 99% jauno vecāku ir svarīgi diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības apstākļos izmantot atstarojošus elementus arī uz bērnu ratiņiem 91% jauno vecāku to arī dara. Vienlaikus 57% nezina, kurā vietā uz ratiem novietot atstarojošos elementus, lai tie būtu vislabāk pamanāmi, savukārt 61% nezina, kuri atstarojošie elementi ir visefektīvākie.

- Labāku efektu no pamanāmības un līdz ar to drošības aspekta sniedz magnētiskie klipši, jo tie ir ērti pārvietojami – gan uz ratiem, gan uz apģērba.

- Saskaņā ar eksperimenta datiem, vislabāk var pamanīt baltu, nevis zaļu vai dzeltenu atstarotāju. Pamanāmāks ir lentveida, nevis apaļš atstarotājs, jo tam ir lielāks atstarojošais laukums un līdz ar to plašāks saskatāmības diapazons. Atstarojošās aproces pluss ir tas, ka to automobiļa vadītājs redzēs no visām pusēm.