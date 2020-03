Eksperts: jāpērk tāds auto, kādu gribas, jo salūzt var jebkurš

Par tām visvairāk zina cilvēki, kam ikdiena saistīta ar automašīnu defektiem un to novēršanu. Viens no šādiem cilvēkiem ir Uldis Rolis, kurš ar automobiļu remontu nodarbojas jau 28 gadus un ļoti labi zina, kas ir dažādu mašīnu vājās vietas, kā arī vēlreiz atgādina senu patiesību: "Nav sliktu auto. Tas, kā tie kalpos, ir atkarīgs no saimnieka!"

"Es parasti saku tā, ka izvēlieties tādu, kāda jums patīk, jo pēc tam jūsu automobilis būs jums pats labākais. Kāpēc tas ir pats labākais un cik smagi man ir nācies to tādu uzturēt, ir cits stāsts. Viens to var, viens to nevar. Gan jauns, gan lietots būs jāuztur. Protams, jauns lūzīs mazāk, izņemot neveiksmīgās konstrukcijas, ko garantijas laikā novērsīs. Arī lietotam auto retos, bet ļoti retos, gadījumos arī var strādāt," no pieredzes stāsta Rolis.