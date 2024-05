Pārbūvēs grants seguma posmus maršrutā Vecumnieki–Iecava

Projektā paredzēts pārbūvēt reģionālā autoceļa Bauska–Linde (P88) posmu no krustojuma ar vietējo autoceļu Pārslas–Misa–Šarlotes (V1011) līdz Vecumniekiem (25,26.–28,26. km). Autoceļa P88 posms no 25,33. km līdz 27,71. km ir ar grants segumu, bet 0,5 km garais posms Vecumniekos ir asfaltēts. Savukārt autoceļam V1011 pārbūvēs trīs posmus, kuriem šobrīd ir grants segums (0.–6,67. km, 7,84.–9,74. km un 11,24.–12,82. km) .

Darbu ietvaros sakārtos ūdens atvadi no ceļa – raks un tīrīs grāvjus, atjaunos un pārbūvēs caurtekas. Atjaunos arī ekspluatācijas laikā nolietotās konstrukcijas tiltam pār Misas upi uz autoceļa V1011 (9,70. km) un tiltam pār Taļķi uz autoceļa P88 (25,8. km), darbu veikšanas laikā satiksmi uz tiltiem organizēs pa vienu braukšanas joslu. Vecumniekos paredzēta arī apgaismotas ietves izbūve, savienojot to ar esošo gājēju ceļu infrastruktūru, un to veiks par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem.