Noskaties Šlesers mēģina ātri izlobēt Latvijai nepieņemamu investīciju aizsardzības līgumu

“Sarunas ir gājušas vairākus gadus - ne visai aktīvi. Šobrīd viņas arī neko aktīvi nevirzās, tas ir atkarīgs no divām pusēm. No Emirātu puses, no mūsu puses. Tie viedokļi, kas tur ir – man tā šķiet tāda rutīna. Tādi līgumi ir jāsaskaņo arī ar Eiropas Komisiju. Eiropas Komisijai ir jāiepazīstas un jādod atļauja. Tādā procesā mēs vispār neesam tikuši. Skaidrs ir tas, ka tuvojās Arābu Emirātu ārlietu ministra, ekonomikas ministra vizīte 22.ajā [maijā]. Šīs vizītes ietvaros līgums nebūs gatavs kaut kādas parakstīšanas stadijā,”