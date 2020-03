Uz ārvalstīm jau adoptētie bērni: nedrīkst pieļaut pārrobežu adopcijas aizliegumu

Viņš klāstīja, ka vēstulēs ministrijai uz ārvalstīm adoptēti bērni stāsta par savu pieredzi un to, cik ļoti ir pateicīgi Latvijai un iespējai iegūt īstu ģimeni, kura par viņiem rūpējas, ņem vērā viņu vēlmes un vajadzības. Vairākas vēstules esot no pilngadīgiem savulaik adoptētiem jauniešiem, kurās viņi stāsta, ar ko nodarbojas, piemēram, mācās par policistu, medicīnas darbinieku, ir nodibinājuši ģimenes.

Piemēram, 2019.gadā no 42 adoptētiem bērniem uz ārvalstīm 33 bērni bija vecumā no desmit līdz 18 gadiem. Latvijā patlaban kopumā ir 1150 adoptējamu bērnu, no kuriem 775 bērni ir vecumā no desmit līdz 18 gadiem. No visiem bērniem 433 nevēlas tikt adoptēti. Uz ārvalstīm ir adoptējami 286 bērni. Kopš 2003.gada uz ārvalstīm no Latvijas kopumā adoptēti 1925 bērni.