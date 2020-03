Dažās dienās no vienaldzības līdz veikalu izpirkšanai. Eiropā dzīvojošo latviešu novērojumi par "Covid-19"

Frankfurtē dzīvojošā Ieva stāsta, ka lielākā daļa viņas paziņu ievēro "Covid-19" sakarā izteiktos brīdinājumus un norādījumus. "Atšķiras tas, vai viņi to dara mierīgi vai ar uztraukumu un paniku; laika gaitā tas ir mainījies," skaidro Ieva. Viņa piebilst, ka daudz kas atkarīgs no tā, vai konkrētais cilvēks ir riska grupā vai ne.

"Viņa ir vācu valodas pasniedzēja. Lielākā daļa viņas studentu darbojas uzņēmumos, kur darba pienākumi ietver ceļošanu. Līdz ar to viņa katru dienu pakļauta riskam," norāda Ieva. "Apspriedām to vienā no mācībstundām. Noskaidrojās, ka ir uzņēmumi, kas katru dienu pārbauda darbinieku veselības stāvokli, citi liek darbiniekiem strādāt no mājām, bet ir arī tādi, kuri neuztver piesardzības pasākumus tik nopietni."