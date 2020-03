Izmanto laiku mājās lietderīgi: augi, kurus vari audzēt uz palodzes

Marta beigas un aprīļa sākums ir ideālākais laiks dārza darbiem – šajā laikā daba sāk aktīvi atmosties, it īpaši pēc šā gada siltās ziemas, koku un krūmu lapas plaukst ar joni. Lai bezmērķīgi neiztērētu laiku pie televizora ekrāniem, viens no lietderīgākajiem pasākumiem, kuru var veikt mājās, iesaistot mājiniekus un bērnus, ir dēstu audzēšana uz palodzes. Lūk, daži augi, kas ieviesīs mājīgu un pavasarīgu atmosfēru dzīvoklī, kā arī uz mirkli liks aizmirst pasaulē valdošo pandēmiju.

Salātlapas ir pārsteidzoši viegli audzējams augs, kas garšo un noderēs ikvienam. Izvēlies vietu uz saules apspīdētas palodzes. Pozitīvais aspekts salātlapām – ja tās iegādājies podiņos, nogriez salātus un tos pagatavo ēšanai, bet sakņu daļu atbrīvo no podiņa un iestādi lielākā traukā vai mazā puķupodā ar augsni. Regulāri laisti, un jau drīz vien podiņā sāks augt salāti. Taču salāti podiņā izaugs arī no piecām līdz 15 sēklām, atkarībā no podiņa izmēra.