Pāvests: Koronavīrusa mājas karantīna ir laiks no jauna atklāt ģimenes dzīvi

Intervijā 83 gadus vecais baznīcas vadītājs pauda nožēlu par to, ka "ģimenes bieži vien ietur maltītes lielā klusumā", vecākiem skatoties televīziju, bet bērniem spēlējoties ar saviem mobilajiem telefoniem.

"Viņi ir kā mūki - visi izolēti cits no cita," norādīja pāvests.

Svētdien Francisks, daudziem negaidīti, pameta dzīvi izolācijas režīmā un apmeklēja divas baznīcas Romas centrā, no kurām vienā uzstādīts krusts par godu XVI gadsimta mēra beigām.

"Es lūdzu To Kungu apturēt šo epidēmiju: Kungs, apturi to ar savu roku. Par to es lūdzos," laikrakstam "La Repubblica" par šo savu svētceļojumu sacīja pāvests.