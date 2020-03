Kā mājās izveidot savu sporta zāli jeb ņemam talkā pudeli, miltu maisu un bērnu

Sporta zāle šobrīd mums pagaidām nav pieejama, taču mēs varam izveidot funkcionālu sporta zāli ar mājās esošiem priekšmetiem. “Jums nav jātērē daudz naudas komplektam,” "The Guardian" uzsver personīgā trenere Natālija Gujana. "Patiesībā, ja jums ir rokās miltu vai cukura iepakojumi un plastmasas maisiņi, jums nav par ko raizēties!"

Ja jums mājās ir 1 kg smagi cukura vai miltu iepakojumi, iesieniet tos parastā plastmasas maisiņā. Sasieniet to stingri, lai produktu iepakojumi iekšpusē nekustas. Tad ievietojiet to visu vēl vienā maisiņā, no kura tiek izveidots arī rokturis "svara bumbai". Ar šo var veikt apmēram - 200 dažādus vingrojumus.