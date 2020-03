"Mācieties no mūsu kļūdām." Itāļi aicina citas valstis uztvert Covid-19 nopietni

Daudzi itāļi ar sociālo tīklu starpniecību aicinājuši citu valstu iedzīvotājus mācīties no Itālijas pieļautajām kļūdām.

"Skatos, kā citas valstis viena aiz otras pamazām sasniedz mūsu rādītājus. Kāpēc? Rīkojieties ātri, rīkojieties kopīgi, apturiet to agrāk nekā mēs. Katru dienu, kas paiet bez izolēšanās, tu inficē citus cilvēkus. Vai arī viņi inficē tevi," tviterī raksta Itālijā dzīvojošā "_lilyon_".

"Es vēlos jūs brīdināt, lai jums nav jāsaskaras ar to, ko piedzīvojam mēs," saviem 386 500 "Instagram" sekotājiem norāda itāļu blogeris Marko Kartsenja. "Lūdzu, mācieties no mums un rīkojieties nekavējoties, lai izvairītos no lielas krīzes savās valstīs."