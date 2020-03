"Zemes stundā" aicina uz stundu izslēgt vai samazināt apgaismojumu

Sākot ar simbolisku gaismas izslēgšanu Sidnejā 2007.gadā, "Zemes stunda" ir kļuvusi par vienu no lielākajām vides kustībām pasaulē, kas apvieno indivīdus, uzņēmumus un organizācijas vairāk nekā 180 valstīs un teritorijās, kas iestājas par aktīvāku vides jautājumu aktualizēšanu, skaidroja PDF pārstāve.

"Bioloģiskā daudzveidība pasaulē un arī Latvijā samazinās vēl nepieredzētā ātrumā. Vienam miljonam sugu draud izmiršana un planēta ir uz globālās sasilšanas robežas, tāpēc arvien svarīgāk ir radīt izpratni mūsos par to, ka daba ir planētas kritiskais pamats un tūlītējs, efektīvs un rentabls klimata krīzes risinājums," pavēstīja Treimane.

PDF direktors Jānis Rozītis norādīja, ka mēs, cilvēce, esam atkarīgi no dabas, tomēr pagājušo 50 gadu laikā piedzīvojam bezprecedenta dabas izzušanu, ko zinātnieki mēdz dēvēt par sešu masveida sugu izmiršanas sākumu. Tāpēc ir svarīgi rīkoties tagad, lai saglābtu un atjaunotu dabas bagātību un nodrošinātu ilgtspējīgu nākotnei visiem.

"Tāpēc šajā "Zemes stundā" iestāsimies par dabu - izslēgsim apgaismojumu katrs savās mājās, parakstīsimies, tā paužot atbalstu stabila klimata un daudzveidīgas dabas saglabāšanai, un dalīsimies ar savām personīgajām fotogrāfijām un stāstiem par to, ko katram no mums nozīmē daba,” akcentēja Rozītis.

Tāpat PDF aicina mūziķus un visus dziedāt gribētājus iedziedāt vai savā interpretācijā izpildīt dziesmu "World On Our Shoulders" un dalīties ar to sociālajos tīklos, lietojot mirkļa birku "#balssplanetai".