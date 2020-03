Jau 54 gadi, bet brauc kā jauns un pat labāk

Tomēr viens no pirmās paaudzes Transporter ar Volkswagen komercauto nodaļas (Volkswagen Nutzfahrzeuge) gādību tagad atguvis sākotnējo spozmi, kā arī modernākās piedziņas tehnoloģijas, un nodēvēts par e-BULLI.

Atgriežoties pie nupat parādītā prototipa, kurš, jācer, nepaliks unikāls braucamais, jānorāda uz mašīnītes lielo pieredzi un tālo ceļu. Vispirms tas sešdesmito gadu vidū Hanoverē noripoja no konveijera. Tad devās pāri okeānam, kur pusgadsimtu godam ripoja pa saules apspīdētajiem Kalifornijas ceļiem, bet tagad ir atgriezies dzimtenē.

Šeit Volkswagen Nutzfahrzeuge speciālisti no inženierijas dizaina nodaļām sadarbībā ar piedziņas mezglu ekspertiem no Volkswagen Group Components, kā arī elektroauto pārbūves speciālistiem no kompānijas eClassics automašīnai iedvesuši otru elpu, un nu tas izstaro modernas, 21.gadsimta vēsmas. Bet ne kaitīgos izmešus.