Nedēļas nogalē saņemti 200 zvani par roņu mazuļiem liedagā, bet palīdzība bijusi nepieciešama vien dažiem

Nedēļas nogalē DAP saņēma gandrīz 200 zvanu par liedagā pamanītajiem roņu mazuļiem, lielākā daļa zvanu - no Jūrmalas, Rīgas un Rīgas līča Kurzemes piekrastes. Pēc speciālistu aplēsēm patlaban jūras piekrastē Latvijā sastopami vairāki desmiti ronēnu un gandrīz visi tie ir veselīgi un pludmalēs vienkārši atpūšas un uzkrāj spēkus, skaidroja Rēna.

Uz Rīgas Zooloģisko dārzu atlabšanai dažu dienu laikā DAP vides inspektori pārveduši astoņus roņu mazuļus, no kuriem lielāko daļu ir sakoduši savā vaļā palaisti suņi. Līdz ar to atkārtoti DAP aicina iedzīvotājus - dodoties pastaigās pludmalēs, savus četrkājainos draugus turēt piesietus pavadā.

Rīgas Zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns piebilda, ka vairākiem no zoodārzā nogādātajiem roņiem ir neglābjami sakostas acis, citiem ķermeni klāj dziļas un plašas rētas, kas jau ir pamatīgi iekaisušas. Šo problēmu dēļ lielākajai daļa no atvestajiem izredzes izdzīvot ir ļoti niecīgas.

Lai gan, pamanot mazu, baltu un pūkainu ronēnu, cilvēki līdzjūtības dēļ vēlas tos glābt un meklēt palīdzību, tas lielākoties nav nepieciešams. Liedagā redzamajiem ronēniem vislabākā palīdzība ir to ignorēšana. "Tāpēc aicinām likt tos mierā un netuvoties," skubina DAP pārstāvji.

Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot spējīgus ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši, dažreiz pat ievainoti un pašu spēkiem vairs nevar izdzīvot, uzsver Pilāts. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt, uzsver roņu pētnieks.