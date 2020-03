Ar katru dienu apzinos arvien vairāk - šajā brīdī būtiska nozīme ir iekšējā miera saglabāšanai, jo bez tā grūti funkcionēt un racionāli spriest. Līdz ar to izlēmu, ka neļaušu vīrusam atstāt manis tik ļoti gaidītā pavasara iestāšanos otrajā plānā un, ievērojot visus drošības noteikumus un distancēšanos, uzliku sev par mērķi to izbaudīt vēl vairāk nekā citus gadus.

#paliecmājās ir lielisks brīdis, kad veikt lielo talku gan savā dzīvoklī, gan mājā, gan ap to, un atbrīvoties no visa liekā.

Mēs, visa TVNET grupa, pret situāciju izturamies ļoti atbildīgi un kā viens no pirmajiem uzņēmumiem jau no 13. marta strādājam no mājām, aicinot pievienoties arī citus. Tas nenāca mums kā pārsteigums, bijām gatavi jau iepriekš, ņemot vērā, cik plašai informācijai sekojam līdzi globālā mērogā un par to informējam sabiedrību.