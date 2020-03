Tapusi grāmata par Lielbritānijas kara flotes lomu Latvijas Neatkarības karā

Bilingvālo grāmatu “Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi" / "The Latvian War of Independence 1918.-1019.: Reports of British Navy” sastādījuši prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un doktorants Mg. hist. Klāvs Zariņš. Darbs tapis trīs gadus, pateicoties Richarda Zariņa piemiņas fonda un Lielbritānijas vēstniecības Latvijā atbalstam. Grāmata stāsta par vīriešiem un sievietēm, kas darbojās viscienījamākā mērķa vārdā – aizsargāt brīvību un iegūt neatkarīgu Latviju. Zīmīgi, ka grāmata tika prezentēta 6. martā – dienā, kad Neatkarības kara laikā krita bataljona komandieris pulkv. Oskars Kalpaks (1882-1919).

Jaunizdotās grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās Lielbritānijas Aizsardzības atašejs majors Stīvens Heiss (Stephen Hayes), kurš savā uzrunā uzsvēra, cik svarīga šajos izšķirošajos notikumos bijusi uzticamu partneru nozīme, ārkārtējos apstākļos paveicot ārkārtējus uzdevumus. Šis darbs atspoguļo daļu no plašā aktivitāšu un notikumu loka, kas norisinājās Latvijas Neatkarības laikā. Atklāta līdz šim mazāk zināma vēsture, kuru mums vajadzētu saprast un no kuras vajadzētu mācīties

LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Dr. phys. Ivars Lācis uzsvēra, ka darbā aprakstīto notikumu analīze paver iespējas pētniekiem radīt zinātnisko publikāciju. Prof. Lācis minēja, ka grāmata var izbrīnīt ikvienu lasītāju, jo tik sarežģītā situācijā tiek dotas pavēles ar atvērtu rīcības brīvību izpildītājam rīkoties atbilstoši apstākļiem. Tas bija aicinājums arī šodien mācīties no vēstures un rīkoties, pieņemt lēmumus neatkarīgi. I. Lācis pateicās projekta mecenātiem, jo īpaši Richarda Zariņa piemiņas fonda dāsnajam atbalstam. Tā dibinātāji ir Amerikas latvieši Kristaps, Bertrams un Antra Zariņi, un kopš 2013. gada šis pirmais un pagaidām faktiski vienīgais šāda veida regulārs atbalsts Latvijas vēstures attīstīšanai. Ziedojumus administrē LU fonds sadarbībā ar sabiedriskā labuma statusa partnerorganizāciju “Friends of the University of Latvia”.