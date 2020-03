Aicina atbildīgi izmantot pastaigu takas līdz jūrai

Komentējot šo situāciju, Slimību profilakses kontroles centra pārstāve Ilze Arāja uzsver iestādes epidemiologu brīdinājumu saistībā ar faktu, ka 25. martā Latvijā tika konstatēti pirmie Covid-19 saslimšanas gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. SPKC lūdz sabiedrību šo ziņu uztvert ļoti nopietni, jo “Latvija ir pārgājusi no pirmā Covid-19 epidēmijas attīstības posma, kuru raksturo no ārvalstīm ievesti infekcijas gadījumi vai izsekojami sekundāri infekcijas gadījumi, uz otro posmu, kad jaunais koronovīruss izplatās sabiedrībā ar neizsekojamu transmisiju. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ar Covid-19 inficēties sabiedrībā pieaudzis un pieaug arī profilakses pasākumu nozīme.

Ievērojot epidemiologu noteiktās rekomendācijas – sociālo distancēšanos, izvairoties no sabiedrisko vietu apmeklējumiem, kur pulcējas liels cilvēku skaits, un vismaz 2 metru distances ievērošanu no pārējiem cilvēkiem un praktizējot rūpīgu roku mazgāšanu – varam pasargāt sevi un sabiedrību kopumā, īpaši cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un seniorus. Šie pasākumi palīdzēs būtiski ierobežot infekcijas izplatīšanos un novērst strauju saslimstības pieaugumu, līdz ar to pārmērīgu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu,” SPKC aicina katram pārskatīt savus ikdienas paradumus un apzinīgi mainīt ikdienas gaitas!