Es tabletēm uzdzēru konjaku un neko nesapratu, līdz pamodos slimnīcā

“Atkačāšanā” tavu organismu iztīra, tev dod zāles. Kad es no turienes izgāju, no zālēm man likās, ka tramvaja sliedes viļņojas. Fiziski tevi attīra no alkohola, bet galva jau paliek tā pati! Tur es sastapu cilvēkus, kas brauc attīrīties pēc katriem svētiem - viņi nespēj apstāties, bet nevēlas savā dzīvē neko mainīt. Bija arī smalkas dāmas no augstākās sabiedrības, es no tā biju šokā!