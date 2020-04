Darbu Rīgā sāk četras jaunas siltā ēdiena izdales vietas

No šodienas siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbosies Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, no plkst.10 līdz 13, Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, no plkst.11 līdz 14, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, no plkst.12 līdz 15 un Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, no plkst.13 līdz 16.