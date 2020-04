PVD aicina neiegādāties uztura bagātinātāju "KETO Diet"

Dienestā paskaidroja, ka attiecīgais uztura bagātinātājs nav reģistrēts PVD uztura bagātinātāju reģistrā, un, kā liecina dažādās tīmekļvietnēs norādītā informācija, satur no avenēm izdalītus ketonus.

Saskaņā ar PVD sniegto informāciju, aveņu ogas un lapas tradicionāli lieto pārtikā, taču no avenēm izdalīti ketoni Eiropas Savienībā nav izmantoti pārtikā, un tos uzskata par jaunu pārtikas produktu un to izmantošanai vajadzīga Eiropas Komisijas izsniegta atļauja. Taču par konkrēto sastāvdaļu šāda atļauja nav izsniegta, tāpēc to izmantot uztura bagātinātājos nav ļauts.