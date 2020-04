Austrālijā attaisnots par pedofiliju notiesātais kardināls Pells

Austrālijas Augstā tiesa konstatēja, ka pastāv "ievērojama iespējamība, ka nevainīgs cilvēks ir atzīts par vainīgu". Tiesas septiņi tiesneši vienprātīgi konstatēja, ka zemākas instances tiesa "nav ņēmusi vērā jautājumu par to, vai ir palikusi pamatota iespējamība, ka likumpārkāpums nav noticis".

Ir gaidāms, ka Pells otrdien tiks atbrīvots no cietuma Viktorijas štatā, kur viņš bija izcietis vienu gadu no piespriestā soda. Viņam vēl var draudēt vairākas civillietas.

Austrālijā dzimušais Pells, kurš 1966.gadā tika ordinēts par priesteri un 2003.gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996.gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001.gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014.gadam.