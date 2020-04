LAMB aicina Rīgā atcelt maksu par stāvvietām un ieviest pagaidu velojoslas

Lai arī mūsu dzīve ir it kā uz pauzes vai kādā gaidīšanas režīmā, tā nedrīkst pilnībā apstāties, valstij, sabiedrībai un tautsaimniecībai kaut palēnināti, tomēr ir jāattīstās. Daudziem no mums ir jāpilda darba pienākumi, ko nevar izdarīt no mājām, tātad ir jāpārvietojas, vai arī jāveic kādi citi ikdienā nepieciešami braucieni.

Tas atvieglotu mobilitāti un samazinātu ikdienas izdevumus gan autovadītājiem, gan arī pasažieriem, kuri, piemēram, visi ir no vienas mājsaimniecības. Sabiedriskā transporta izmantošana šobrīd ir no veselības skatpunkta daudz riskantāka nekā privātā transporta lietošana.

Tomēr ne jau tikai privātā automašīna ir transporta līdzeklis, kas no veselības apdraudējuma viedokļa ir mazāk riskants. Tas ir arī velosipēds, ja izmantojam to saprātīgi un braucot ievērojam distanci ne tikai no citiem riteņbraucējiem, bet arī no gājējiem un pārējiem satiksmes dalībniekiem. Līdzīgi veselībai mazāk riskants ir elektriskais skrejritenis.