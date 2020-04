Fotostāsts: Kambodžas Lasvegasa vīrusa dēļ palikusi pusratā

Kad kazino īpašnieks Kans Cjians paveras laukā pa sava biroja logu, pilsētas ainava sastāv no nepabeigtām augstceltnēm un nekustīgiem ceļamkrāniem. Taču Kans savas kārtis licis uz to, ka pēc pandēmijas no Ķīnas atkal sāks plūst nauda un Sihanukvila no noskretušas pilsēteles kļūs par modernu metropoli.