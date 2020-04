Klāt ikgadējie svētki Lieldienas. Ikgadēji un tomēr šogad pavisam citādi, jo paliekam katrs savās mājās un ciemošanās ir aizliegta. Skan dramatiski, bet tā mēs rakstām jauno vēstures lappusi. Kā noķert svētku noskaņu aiz astes un saklāt skaistu svētku galdu no tā, kas ir mājās, domāju, nav labākas padomdevējas par svētku feju Gundegu Skudriņu. Izaicinājām viņu!

Diemžēl ar Gundegu tikties klātienē nevarējām, kas mums abām kā cilvēku mīļotājām ir gana liels pārdzīvojums, bet tas nenozīmē, ka liksimies mierā. Saziņa, čats, audioieraksts, sievišķīgas ķibeles ar lielu foto failu pārsūtīšanu, un viss ir gatavs! Viņa patiešām ir apbrīnojama, tāpēc ar prieku ar jums, lasītāji, dalos ar šo enerģijas bombu, kas prot iedvesmot un aizraut... Darīt to, ko mums šobrīd visvairāk vajag!

No vienas puses, ir šis superstingrais norādījums palikt mājās, kā dēļ man ļoti pietrūkst radinieku, māsu, brāļu, vecāku, draudzeņu. Ļoti pietrūkst, ka nevar apskauties un bučoties, jā... šito tev stāstot, gribas apraudāties... Tā ir patiesība un milzu vērtība, kas manī rada skumjas, bet, no otras puses, manī ir liels gaišums par to, ka vienmēr ir varianti, kā uz lietām paskatīties. Un te es priecājos, ka man ir tik dzīvesciešs kontakts ar bērniem un mājiniekiem, kāds nav bijis ilgi. Mēs varam viens otru iepazīt vairāk, un nav ārējo faktoru, kas atņemtu mums uzmanību.