Aicina ārkārtējās situācijas laikā turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem sākumskolēniem; IZM nepiekrīt

Līdz šim ir noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā brīvpusdienām paredzētais finansējums ir novirzāms pašvaldībām, lai nodrošinātu brīvpusdienas maznodrošinātu, trūcīgu vai daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās 1.-4. klasē. Ja no piešķirtā finansējuma, kas paliek pāri, tad to var attiecināt arī uz to pamatskolēnu ēdināšanu, kuri atbilst kādam no minētajiem ģimenes statusiem.