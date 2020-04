Jaunā pētījumā skaidrota “Oumuamua” dīvainā forma

Ja tas tiešām ir tā, tad jaunais pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature Astronomy” , varētu atbildēt uz dažiem no degošākajiem jautājumiem par šo mistisko kosmosa objektu.

“Oumuamua galvenokārt ir slavens ar to, ka tas ir pirmais zināmais kosmiskais akmens, kas ielidojis Saules sistēmā no tās ārpuses, jeb pirmais zināmais starpzvaigžņu viesis. Pirmo reizi mēs to pamanījām 2017. gada oktobrī, tomēr neilgi pēc mēs pamanījām vēl dažas tā dīvainības. Vispirms jau tā forma. Lielākas daļas asteroīdu un komētu forma ir līdzīga kartupelim, tomēr “Oumuamua” ir garš un tievs. Tas ir aptuveni 400 metru garš. Turklāt tas ir sarkanīgā nokrāsā, kā asteroīdi, kurus izcepinājusi kosmiskā radiācija,” raksta pētnieki.