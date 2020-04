Krauklim taisnība – visu pusdienām paredzēto naudu IZM pašvaldībām neizmaksās

Krauklim ir taisnība – tās pašvaldības, kas trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnus sāka nodrošināt ar pusdienām jau uzreiz pēc skolu slēgšanas, valsts līdzmaksājumu par pusotru nedēļu nesaņems. No skolēnu pusdienām plānotajiem 9,6 miljoniem valsts budžetā paliks 375 tūkstoši eiro.

Kopš šā gada sākuma valsts un pašvaldības vienādās daļās finansē brīvpusdienas visiem 1.-4. klašu skolēniem. Valdība 12.martā valstī izsludināja ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, tostarp nosakot, ka no piektdienas, 13.marta, tiek slēgtas skolas. Šim lēmumam sekoja nedēļu ilgs brīvlaiks.

Savukārt 31.martā, kad mācības jau pusotru nedēļu bija noritējušas attālināti, valdība nolēma, ka pašvaldības par aprīli pārskaitīto valsts naudu var izmantot skolēnu pusdienām pārtikas paku, siltu pusdienu vai zupas virtuvju veidā. Lai palīdzētu krīzes smagāk skartajiem, noteica, ka valsts daļa tērējama ne vairs visu, bet tieši to bērnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Primāri sākumskolas bērniem, un ja paliek pāri – arī pārējiem līdz 9.klasei. Taču valdības lēmums nenoteica, ka šādam mērķim drīkst izmantot arī to naudu, kas pašvaldībām jau iepriekš bija pārskaitīta par tām marta dienām, kad mācības notika attālināti.