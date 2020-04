Lūk, kā zinātnieki no mājām vada Marsa zondi “Curiosity”

Kā rakstīts zinātnes izdevumā "New Scientist", pārcelšanās strādāt no mājām ir ietekmējusi katru industriju, kur darbs attālināti ir iespējams, un, par laimi, arī Marsa zondi “Curiosity” ir iespējams vadīt no mājām, nevis no NASA Reaktīvo dzinēju laboratorijas (JPL) Kalifornijā, kur tas notiek parasti.