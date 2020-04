Reģionālajiem un vietējiem ceļiem novirzīs 10,8 miljonus eiro

"Latvijas autoceļu uzturētājs pēdējo gadu laikā parāda to, ka arī valsts uzņēmumi var būt efektīvi un konkurētspējīgi. Līdz ar to visa no valsts budžeta piešķirtā nauda tiek arī pilnībā izlietota autoceļu uzturēšanai. Kopumā līdzekļi 10,8 miljonu eiro apmērā, t.sk. šīs ziemas sezonas ietaupījums 7,6 miljonu eiro un 2018.gada peļņa 3,2 miljonu eiro apmērā, tiks novirzīti avārijas stāvoklī esošajiem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, tādējādi būtiski uzlabojot ceļu lietotāju braukšanas apstākļus un pagarinot autoceļu kalpošanas laiku," stāsta VAS Latvijas autoceļu uzturētājs padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis.