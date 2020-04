Ilgī godi zem svešim jumtim aba deļ kuo tī latgalīši sovaižuoki?

Piederība katolicismam, kombinācijā ar zemāku izglītības līmeni – mēs redzam, ka Zviedrijā ir 1 bērns uz ģimeni, bet Āfrikā 15 – tas, protams, tā rupji runājot, bet tie apstākļi.. nevis katolicisms veicina zemāku izglītības līmeni, bet gan piederība ticībai, gan atrašanās konkrētajā teritorijā - tajā laikā tikai 50-60 % no Latgales iedzīvotājiem prata lasīt, kamēr Vidzemē un Kurzemē tie bija aptuveni 95%, vai ne. Tāpēc arī nacionālā atmoda tur sākās agrāk, apjausma par to, kas tu esi. Bet tas, ko es teicu sākumā – labklājības līmenis un izglītība veicina to, ka ir mazāk bērnu. Un luterāņu baznīca ar to arī absolūti atšķiras no katoļu, kur ir milzīgs bērnu skaits ģimenēs.

Ēriks JēkabsonsLU profesors, latviešu vēsturnieks