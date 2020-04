Šobrīd Latvijas tiesās pirmajā instancē tiek izskatīta 61 patvēruma meklētāju lieta. Tiesa var lemt piešķirt cilvēkam bēgļa vai alternatīvo statusu, vai arī atteikties piešķirt jebkādu no šiem statusiem. Tā gadījās arī ar Daleru – gados jaunu vīrieti no Tadžikistānas, kas Latvijā kopā ar savu sievu un diviem bērniem meklē patvērumu no represijām dzimtajā zemē.