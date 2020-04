Covid-19: Šveice atvieglo ierobežojumus; Itālija to darīs maija sākumā

Atvieglojot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, Šveicē no pirmdienas atkal durvis ver frizētavas, būvmateriālu un dārzniecības veikali.

Slimnīcām no šodien atļauts veikt medicīnas procedūras, kas bija atliktas kopš Covid-19 uzliesmojuma sākuma.

Ja inficēšanās gadījumu skaits ievērojami nepieaugs, no 8.jūnija durvis varēs vērt arodskolas, universitātes, muzeji un zoodārzi.

Itālijā no 4.maija tiks atviegloti koronavīrusa pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi

Itālijā no 4.maija tiks atviegloti koronavīrusa pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi, tostarp, cilvēkiem tiks atļauts pastaigāties parkos un apciemot savus radiniekus, svētdien televīzijā paziņoja Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte.

Cilvēkiem ieteikts arī turpmāk izvairīties no apskaušanās un sarokošanās.

Bāri un restorāni no 4.maija varēs tirgot ēdienu līdzņemšanai, bet pircējiem tas būs jāēd mājās vai birojos. Ēst restorānu un bāru telpās drīkstēs no 1.jūnija. No 4.maija darbu varēs atsākt arī vairumtirdzniecības vietas.