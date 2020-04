Vairs nav palicis daudz tādu autoražotāju, kuros ir liels roku darba īpatsvars. Mūsdienās lielāko daļu automobiļa veido roboti un automatizētas metināšanas iekārtas. Viens no retajiem izņēmumiem ir Rolls-Royce, kur darbu, ko citviet veic mašīnas, aizvien dara cilvēks ar āmuriņu vai viņa kolēģis ar krāsas bundžu un otiņu. Lūk, vēl daži interesanti fakti, ko nezināji par leģendāro zīmolu un tā automobiļiem.

* Ieslēdzot Rolls-Royce automobiļa aizdedzi, no mašīnas motora pārsega malas iznirst Spirit of Ecstasy figūriņa. Tas, ko neredzam, ir 24 kustīgi savienojumi un gultņi, kas figūriņu paceļ un arī ievelk atpakaļ, lai kāds to nenozagtu.