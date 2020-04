P. Miglinīks darbojās kā pirmais Latgales revolucionārs un apgaismotājs, pulcinot sev apkārt zemniekus, lasot viņiem avīzes, grāmatas, izskaidrojot likumus. Viņš bija pirmais, kas atklāti uzstājās pret jebkura veida netaisnību — sociālo, nacionālo, reliģisko, kulturālo. Līdz ar to iestājās par vispārējām cilvēka tiesībām. Viņš palīdzēja zemniekiem uzvarēt tiesas procesos pret muižniekiem. Pie viņa kā "tautas advokāta" brauca ne tikai cilvēki no visiem Latgales nostūriem, bet arī no Drisas un Osvejas apkaimes, kur toreiz dzīvoja daudz latviešu. Viņš rakstīja lūgumrakstus, apelācijas un vēstules augstākajai cariskās Krievijas administrācijai un lielā teļādas somā reizēm pats tās nogādāja Pēterpilī. Viņš pats ierosināja tiesas prāvas pret skarbo un paštaisno muižkungu Modestu Rozenšildu–Paulinu un galu galā uzvarēja, kaut arī sabeidza veselību.

Blakus labajiem stāstiem pat Pīteru, ir bijuši mēģinājumi arī viņu diskreditēt, atsaucoties uz faktu, ka skrīveri tolaik esot daudz pelnījuši, un par Miglinīku raksta, ka viņš arī “uzvārījies”, pārrakstot un sastādot dokumentus zemniekiem – tolaik skrīveri pusi dienas pildīja muižkunga norādījumus, pusi dienas – pievērsās saviem darbiem. Lai gan pastāv arī diametrāli pretējs stāsts, ka zemnieki esot pie viņa braukuši no visas apkārtnes, jo viņš to darījis par velti.

Miglinīks drukas aizlieguma laikā nedrīkstēja savus dzejoļus publicēt. Tāpat kā viņa kaimiņa Andrīva Jūrdža darbi, tie izplatījās kā rokrakstu literatūra. Vairāki pārtapa dziesmās, folklorizējās. Interesanti, ka Miglinīks savus tekstus rakstījis latgaliski krievu alfabēta (kirilicas) burtiem, kas, no vienas puses, ir saprotams, jo pastāvēja drukas aizliegums, taču, zinot Miglinīka attieksmi pret latgaliešu valodu un krievu baznīcu tomēr paliek neatbildēts jautājums, kādēļ viņš to darīja un kā to izdomāja, jo viņa līdzgaitnieks Andrivs Jūrdžs, kas tajā laikā arī ieguldījis daudz darba tekstu pārrakstīšanā un tapšanā latgaliešu valodā, darījis to, izmantojot latīņu alfabētu.