Nejauši uzietā amatieru video redzami unikāli sadzīviski kadri par Latviju īsi pirms Otrā pasaules kara

Krievijas režisors Vitālijs Manskis pirms 5 gadiem pārcēlās uz Rīgu, jo Putina varas apstākļos pastrādāt nebija iespējams. Viņš sarunā ar Nekā Personīga saka - redzot šos vēsturiskos kadrus, mieru un pārticību, kas valdīja Latvijā īsi pirms kara, viņam beidzot līdz sirds dzilumiem ir saprotams, kāpēc latvieši izjūt naidu pret tiem, kas to visu reiz atņēma.

Krievijas dokumentālā kino režisoram Vitālijam Manskim, kurš ir autors darbiem “Putina liecinieki” un filmai par Ziemeļkoreju “Saules staros”, nejauši izdevies uziet unikālu 40 minūšu garu video. To 1939.gadā iespējams filmējis kāds inženieris, kurš palīdzējis Ķeguma spēkstacijas būvēšanā. Kadros redzama vide un sadzīve, kas līdz šim formālajos un cenzētajos Ulmaņa laika kinohronikas materiālos nav redzēta.

Politiski 39.gads Latvijai ir traģisks. Krievija un Vācija 23.augustā Kremlī noslēdz Molotova - Rībentropa paktu. Latvijas ārlietu ministru Vilhelmu Munteru izsauc uz Kremli un pieprasa atļaut Latvijā izvietot padomu kara bāzes. It kā aizsardzībai. Tas ļauj ievest 25 tūkstošus karavīru. Plus viņu ģimenes locekļus. Tas ir vairāk par Latvijas armijas karaspēka lielumu miera laikos. Var teikt, ka ar to sākas Latvijas okupācija.