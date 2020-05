Slīgst nabadzībā un atgriežas pie Krievijas – kā par Latviju Covid-19 laikā ziņo kaimiņvalstī

Arī citos kaimiņvalsts varai uzticīgajos medijos Latvija attēlota kā nespējīga pretoties slimības radītajam postam, to pamatojot ar pārspīlētiem, no konteksta izrautiem un nepatiesiem apgalvojumiem.

Kā Re:Check jau rakstījis, RuBaltic.ru, kas sevi dēvē par analītisku portālu, regulāri par Latviju publicē melīgas un izdomātas ziņas, un minētais raksts nav izņēmums. Latvijas nākotne Krievijā pamatota ar it kā jau tā vājo Latvijas ekomisko un demogrāfisko situāciju. “Vecumā virs 65 gadiem ir vairāk nekā 35%, bet ikgadējās Eiropas dotācijas valsts budžetā veido 15-20% no tās IKP un svārstās no 1,5 līdz 2 miljardiem eiro,” raksta RuBaltic.ru. Nekas no tā nav taisnība. Patiesībā Latvijā vecāki par 65 gadiem ir nevis 35, bet ap 20% iedzīvotāju. Savukārt Eiropas Savienības fondu līdzmaksājums dažādos projektos, piemēram, 2018.gadā bija 1,1 miljards eiro jeb nedaudz virs 4%, nevis 15 – 20% no Latvijas IKP, liecina Finanšu ministrijas dati. Cits RuBaltic.ru it kā arguments ir Covid-19 dēļ Latvijā prognozētais IKP kritums par aptuveni 5%, bezdarba un budžeta deficīta pieaugums, taču rakstā noklusēts, ka līdzīgu scenāriju Krievija paredz arī pati sev.