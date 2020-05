ASV bažas rada sirseņu-slepkavu invāzija

Pagājušā gada decembrī Āzijas milzu sirseņi pirmo reizi konstatēti Vašingtonas štata pilsētā Bleinā, netālu no ASV robežas ar Kanādu.

Spichaigers pauž viedokli, ka sirseņiem ASV sākot strauji vairoties, to nodarītais posts varētu būt ievērojams.

Visticamāk, insekti bijuši uz kāda no konteinerkuģiem, kas no Āzijas ieradies vienā no Vašingtonas štata ostām.