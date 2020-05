Kas bija D. B. Kūpers?

1970. gadi pilotam un izpletņlēcējam Robertam Rakstrovam bija visai krāšņi. Viņš ar viltotiem čekiem nolaupīja 75 tūkstošus ASV dolāru, kā arī tika apsūdzēts sava patēva slepkavībā. Tomēr tie bija tikai daži no viņa noziegumiem. Pēc tam, kad viņš tika attaisnots slepkavības lietā, Rakstrovs 1978. gadā centās inscenēt savu nāvi, raidot viltotus SOS signālus no izīrētas lidmašīnas. Viņam tika piespriesti divi gadi cietumā par čeku viltošanu un lidaparāta zādzību.

2016. gada grāmatā “The Last Master Outlaw” tika atklāti pierādījumi par to, ka Rakstrovs bija D. B. Kūpers, tomēr Rakstrova advokāts šo apgalvojumu nodēvēja par “stulbāko lietu, ko es esmu dzirdējis.” Rakstrovs nomira no sirdskaites 2019. gadā.