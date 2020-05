Turpinot “Māmiņas piezīmes pandēmijā” šoreiz mums savu stāstu uzticēja trīs bērnu māmiņa Ieva Ince no mazpilsētas Spānijā - Ibi. Kā pati saka, viņas ģimenei ir paveicies karantīnas laiku pavadīt savā miera ostā mazpilsētas mājā. Miers, klusums, dārzs, svaigs gaiss... Tomēr, izdzirdot viņas stāstīto - “Kad ziņās parādījās skaitlis ¨600 mirušie dienā¨, tad atviegloti uzelpoju. Neticami. Tagad ir ap 300 mirušo dienā un sajūta, it kā teju teju tiks parakstīts miera līgums pēc asiņaina kara...” - sapratu, ka mēs pat iedomāties nevaram to cunami vilni, kas gāja pāri Spānijai un satricināja ikviena iedzīvotāja sirdi. Vienalga, kur tu tajā brīdī esi. Ļausimies Ievas stāstam un gūsim kaut ko no šīs pieredzes!

Vispār Spānijā ārkārtas stāvokļa ierobežojumi ir ļoti stingri un reizēm tik absurdi. Pirmās divas nedēļas neviens nedrīkstēja iziet no mājām, pat ne mazi bērni uz mirkli svaigu gaisu ieelpot. Bet fabrikas, ražotnes un citas darba vietas neslēdza. Visi turpināja strādāt, pa 50, 100 un vairāk cilvēku kopā. Un privātajā sektorā tikai no vadītāja apsvērumiem bija atkarīgs, vai tika ievēroti drošības pasākumi. Kad mirstība auga un auga, tad lika slēgt uzņēmumus, kas nav pārtikas vai citu eksistenciāli svarīgu preču ražotāji. No šīs pirmdienas (4.maija) atkal vērs uzņēmumus vaļā. Jaunums ir tas, ka jau nedēļu bērni līdz 14 gadu vecumam 1 pieaugušā, ar kuru kopā dzīvo, pavadībā, drīkst iziet uz 1 stundu pastaigā, ne tālāk kā 1 km no mājām. Ir izstrādāti pakāpeniski ārkārtas stāvokļa mīkstināšanas posmi, un pamazām Spānijā drīkstēsim atsākt dažas aktivitātes. Kad būs atkal ¨normāli¨, tā, kā bija? Kas to lai zina...