Par pieturas demolēšanu Liepājā diviem vīriešiem noformēti protokoli

Viņa stāstīja, ka pagājušajā piektdienā pirms pusnakts VP Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Raiņa ielā, divas personas pieturas nojumei sit ārā stiklus. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka stikls ir izsists no rāmja. Aculiecinieki norādīja uz vienu no vainīgajām personām, kurš ar 3.maršruta autobusu devās Krūmu ielas virzienā.