Liepājā pašvaldības policija 9.maijā strādās pastiprinātā režīmā

Viņš uzsvēra, ka pastiprināti tiks pievērsta uzmanība tam, kā tiek ievēroti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi. Tā kā publiskā vidē ir izskanējuši aicinājumi organizēt individuālās uguņošanas, pašvaldības policijas darbinieki pievērsīs uzmanību arī to organizēšanai.

Pašvaldības policija atgādina, ka uguņošanas ierīces aizliegts izmantot citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku piekrišanas, kā arī citu privātpersonu īpašumā esošās zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas.