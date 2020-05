Iedzīvotāji aicināti atbrīvoties no nevajadzīgajām mantām, piedaloties iniciatīvā un konkursā "EiRevīzija"

"Ja ne katram, tad katram otrajam iedzīvotājam noteikti mājās ir kādi plauktiņi, skapji, noliktavas, kur atrodami virkne sen neaiztiktu priekšmetu. Stikla burciņas un pudeles, apģērbi, apavi, nolietotas elektroiekārtas, kartona kastes - tam visam ir iespējams dot "otro dzīvi", pareizi sašķirojot. Jau pēc mūsu aptaujām redzam, ka ik gadu palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri šķiro savus mājsaimniecībā radītos atkritumus," komentēja LZP direktors Kaspars Zakulis.

Viņš skaidroja, ka atšķirībā no daudzām citām aktivitātēm, atkritumu šķirošanā un arī konkursā "EiRevīzija" var piedalīties katrs, tādējādi parūpējoties par tīru un sakoptu vidi, kā arī ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Iniciatīvas laikā iedzīvotāji aicināti būt aktīvi, parādīt savus atkritumu šķirošanas paradumus vai ieviest tos no jauna, tādējādi iedrošinot arī citus parūpēties par to, lai pēc iespējas vairāk atkritumu nonāktu otrreizējā apritē.