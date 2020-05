Remontdarbi turpinās gandrīz 40 autoceļu posmos visā valstī

Valsts autoceļu tīklā jau gandrīz 40 posmos turpinās būvdarbu sezona. Garākais no tiem ir no Ventspils Kuldīgas virzienā (P108) ar astoņiem luksoforu posmiem, kas prasa pusotru stundu ceļā. Savukārt no Vecpiebalgas Madonas virzienā (P30) ir pieci luksoforu posmi un vairāk nekā pusstunda ceļā.