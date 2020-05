Pabriks nosauc bruņoto spēku lielāko izaicinājumu Covid-19 laikā

Baltijas valstis bija uzņēmušas kopīgu tempu aizsardzības resora attīstībā, taču patlaban pastāv lielas bažas, ka šis temps var nopietni kristies, atzina ministrs. Attīstība aizsardzības jomā vienmēr tiek rēķināta vairāku gadu garumā, līdz ar to jebkura bremzēšanās atstāj lielu iespaidu nākotnē. "Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, un par to mēs runāsim arī NATO aizsardzības sanāksmē. Tas ir izaicinājums lielākajai daļai NATO valstu," uzsvēra Pabriks.