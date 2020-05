Bugatti oficiālais testu pilots atklāj detaļas par planētas ātrāko auto

Bugatti Pilote Officiel - tā franciski dēvē angli, kurš ar franču vispārākajiem automobiļiem paguvis nobraukt vairāk nekā 150 tūkstošus kilometru. To Voless paveicis, gan testējot Bugatti jaunākos izstrādājumus un taustot to iespēju robežas, gan vizinot zīmola klientus, no kuriem tikai retais spēs pietuvoties sava pirkuma spēju robežām.