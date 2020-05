Trampa izfantazētā Obamageita

Es nespēju atrast nekādas liecības, ka kāds toreiz būtu licis Trampam paskaidrot šo dīvaino apgalvojumu. 2016.gada rudenī Trampu - tolaik jau prezidenta amata kandidātu no republikāņu partijas - kampaņas darbinieki bija pārliecinājuši atteikties no absurdās "dzimšanas apliecības" sazvērestības teorijas. Viņš to darīja negribīgi, mētājoties ar apsūdzībām (atkal bez pierādījumiem), ka šādas baumas patiesībā esot aizsākusi viņa oponente Hilarija Klintone.