Tas izriet no mūsdienu Krievijas vēstījuma, ka PSRS sabrukums ir traģēdija un Latvijas neatkarība ir vēstures notikumu neparedzēts blakusprodukts. Saskaņā ar prokrievisko mediju pozīciju, PSRS laikā «Latvijā» nebija nekādu būtisku izaicinājumu un tā bija spējīga veiksmīgi attīstīties. Sabrūkot PSRS, Latvija instinktīvi esot meklējusi jaunu «impēriju», kurai pievienoties, tādējādi skaidri apzinoties savu nespēju izdzīvot, kas Latviju noveda pie dalības Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) un NATO, vienkārši aizstājot vienu «saimnieku» ar citu. Vienlaikus «saimnieka» meklēšana esot savā ziņā izlutinājusi Latvijas politisko eliti. Sekošana citu instrukcijām novedusi pie kompetences trūkuma, savukārt iespēja nodrošināt savu statusu, sekojot Rietumiem, it kā veicinājusi elites distancēšanos no sabiedrības. Tā dezinformatoru redzējumā veidojas apburtais loks, elitei esot atsvešinātai no sabiedrības un neizrādot nekādu interesi par tās labklājību, jo atšķirībā no valstīm, kur rūpes par sabiedrību palīdz nodrošināt karjeru, Latvijā karjeru nodrošinot kalpošana svešām interesēm.