Medicīna un drošība - jomas, kurās mākslīgajam intelektam ir liels potenciāls

- Visam ir savas labās un sliktās puses, bet es pavisam noteikti uzskatu, ka no MI ir vairāk ieguvumu, kamēr vien esam atbildīgi. Drošība ir viena no jomām, kur tehnoloģijas ļauj paplašināt darbības lauku. Iepriekš apsargam bija jāpēta kameru ieraksti, jāuzmana cilvēku kustība, jābūt aizdomu pilnam. Tagad mēs to varam izdarīt ar tehnoloģiju palīdzību, turklāt ar ievērojami zemākām izmaksām. Organizācijas, kuras kādreiz nevarēja atļauties apsardzes pakalpojumus, vismaz ne vajadzīgajā mērogā, tagad var viegli pamanīt to vienu vienīgo draudu, kas parādās ierakstos miljons stundu garumā vai desmitos tūkstošu fotogrāfiju.