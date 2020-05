Farmācijas uzņēmumi 2017.gadā noraidīja ES priekšlikumu paātrināt koronavīrusu vakcīnu izstrādes procesu

Ar priekšlikumu nāca klajā ES Inovatīvās medicīnas iniciatīva (IMI) - veidojums, kurā partneri no publiskā un privātā sektora kopīgi veic novatoriskākos pētījumus Eiropā. 2017.gadā priekšlikumu noraidīja privātais sektors - lielāko farmācijas uzņēmumu pārstāvji.

Pagājušā gada laikā 20 lielākās farmācijas kompānijas veica apmēram 400 jaunus pētniecības projektus, liecina "Bloomberg Intelligence" dati. Aptuveni puse koncentrējās uz vēža ārstēšanu, bet tikai 65 no tiem bija pētītas infekcijas slimības.

Patlaban notiek astoņu potenciālo vakcīnu klīniskie izmēģinājumi, taču nav nekādu garantiju, ka kāds no tiem noslēgsies veiksmīgi. Viena no cerīgākajām in Oksfordas Universitātes vakcīna, taču saskaņā ar aplēsēm pastāv tikai 50% iespēja, ka tā tiks apstiprināta lietošanai.