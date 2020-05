Diskreditēts osteopāts izplata melus par Covid-19 pandēmiju

Raidījuma viesis Butars, ko raidījumā piesaka kā “vienu no 50 labākajiem ārstiem ASV”, ir osteopāts, kuram Ziemeļkarolīnas Mediķu padome divas reizes izteikusi rājienu par pacientu neētisku ārstēšanu. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) viņu brīdinājusi par neapstiprinātu zāļu neatļautu popularizēšanu.

Savukārt savu alternatīvo ārstēšanas paņēmienu dēļ viņš ne reizi vien nonācis mediju uzmanības lokā. Viņš izmanto nepierādītu ārstēšanas metodi gandrīz katrai medicīniskai diagnozei, sākot no autisma līdz vēzim. To sauc par “helātu (chelation) terapiju” — tā no organisma izvadot metālus.