Apustulis, kas Hitleru pielīdzina Jēzum. Kas tiražē melus par Covid-19?

Tās veidotājs ir antisemīts un reliģiskas sektas līderis no Šveices Ivo Saseks, bet latviešu versijas veidotāji slēpjas un izplata šos materiālus ar slēgtas Facebook grupas Norūpējušies vecāki palīdzību. Atsaucoties uz apšaubāmiem zinātniekiem, kla.tv popularizē arī sazvērestības teorijas par vakcīnām, terorismu, HIV, tā saukto genderismu un citām tēmām.

Kas ir kla.tv un kas to izplata Latvijā?

Par kla.tv video materiāliem, kuros stāstīts gan, ka koronavīruss ir mazāk bīstams par gripu, gan, ka tas ir bioloģisks ierocis, Re:Check informēja vairāki Facebook lietotāji. Kla.tv latviešu versijai savas Facebook lapas nav. Video saite aizved uz kla.tv jeb klagemauer.tv (no vācu valodas – raudu mūris) mājaslapu. Tur darbība izvērsta plaši – saturs ar videomateriāliem un pavadošajiem tekstiem pieejams 43 valodās, arī latviski. Tā dibinātājs ir šveiciešu sektas Organiskā Kristus paaudze (Organische Christus-Generation jeb OCG) līderis, mācītājs Ivo Saseks (Ivo Sasek). Tiek lēsts , ka sektā šobrīd iesaistīti apmēram divtūkstoš cilvēku. Redakcijas kontakti gan mājaslapā nav atrodami, tāpat nav norādīts, kas nodrošina tulkojumu latviešu valodā un izplata saturu Latvijā.

Vairāki cilvēki Re:Check informēja, ka to dara Liene un Reinis Grīnhofi, kuri daļai sabiedrības pirms dažiem gadiem kļuva pazīstami pēc dalības televīzijas LNT šovā Dziedošās ģimenes.

Grīnhofu saikni ar kla.tv apliecina FB grupa Norūpējušies vecāki, kuru viņi administrē. Grupa ir slēgta, tātad tās saturs pieejams tikai dalībniekiem, bet Re:Check rīcībā ir vairāki ekrānšāviņi. Viens no tiem rāda Grīnhofu uzrunu, kurā viņi kla.tv sauc par “mūsu kopprojektu”. Tas kopš 2012.gada esot audzis un “pārpleties pār visu pasauli”. Citā ierakstā abi saka, ka uzticas tai jau sešus gadus. Kāds grupas dalībnieks par vienu video raksta: “No manis 200 cilvēki izplatīja”, tā iezīmējot veidu, kādā video nonāk pie citiem Facebook lietotājiem. Grīnhofi bija vieni no rīkotājiem protestam pret mobilā pārklājuma tīklu 5G. Tas kā sabiedrību iznīcinošs ierocis ir arī viena no populārākajām kla.tv teorijām. Grupā viņi dalās ar sazvērestības teorijām arī par citām tēmām.